НАК назвал осеннюю волну телефонного терроризма в России хулиганством

Массовую волну звонков об угрозе взрыва в российских городах Национальный антитеррористический комитет (НАК) считает хулиганством

Об этом на пресс-конференции сообщил первый замглавы аппарата НАК Андрей Пржездомский.

«Мы впервые за долгие годы отмечали такой вброс анонимного терроризма. За этим стояли исключительно хулиганские действия», — цитирует Пржездомского «Интерфакс».

Он отметил, что волна анонимных звонков стала серьезным уроком для всей системы антитеррористического противодействия РФ.

«Мы научились многому на этом горьком опыте, и в дальнейшем люди, которые будут пытаться совершить подобные преступления, будут получать по заслугам», — заявил представитель НАК.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре по регионам России прошла волна сообщений о минировании торговых центров, вокзалов, аэропортов, школ и других учреждений. ФСБ возбудила по данному факту уголовное дело.