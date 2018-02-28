НАК назвал осеннюю волну телефонного терроризма в России хулиганством
Массовую волну звонков об угрозе взрыва в российских городах Национальный антитеррористический комитет (НАК) считает хулиганством
Об этом на пресс-конференции сообщил первый замглавы аппарата НАК Андрей Пржездомский.
«Мы впервые за долгие годы отмечали такой вброс анонимного терроризма. За этим стояли исключительно хулиганские действия», — цитирует Пржездомского «Интерфакс».
Он отметил, что волна анонимных звонков стала серьезным уроком для всей системы антитеррористического противодействия РФ.
«Мы научились многому на этом горьком опыте, и в дальнейшем люди, которые будут пытаться совершить подобные преступления, будут получать по заслугам», — заявил представитель НАК.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре по регионам России прошла волна сообщений о минировании торговых центров, вокзалов, аэропортов, школ и других учреждений. ФСБ возбудила по данному факту уголовное дело.
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За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 млн человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
После волны массовых сентябрьских эвакуаций в Краснодаре директор городского департамента по связям с общественностью Виталий Косенко заявил, что злоумышленники звонили с помощью интернет-телефонии не с территории России, использовали обработанный на компьютере голос, пытаясь имитировать кавказский акцент.
В декабре Госдума приняла закон, предусматривающий наказание от 3 до 10 лет лишения свободы за телефонный терроризм.
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