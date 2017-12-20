Госдума приняла закон о телефонном терроризме

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект, ужесточающий наказание за телефонный терроризм

Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве будет наказываться лишением свободы от трех до пяти лет. Если преступление совершено, чтобы дестабилизировать деятельности органов власти, то предусмотрено максимальное наказание от шести до восьми лет лишения свободы, сообщает RT.

Если телефонный терроризм повлек смерть человека или другие тяжкие последствия, виновному грозит от восьми до десяти лет лишения свободы.

Госдума РФ Телефонный террор
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