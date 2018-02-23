Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады

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‍Олимпийская команда России обыграла сборную Чехии и завоевала путевку в финал мужского хоккейного турнира Олимпиады в Пхенчхане

Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу российской сборной. В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (28-я минута), Владислав Гавриков (29) и Илья Ковальчук (60). 

Финальный матч за золото Игр-2018 пройдет 25 февраля. Соперником россиян будет победитель пары Канада — Германия.

Последний раз сборная России участвовала в финальном матче Олимпиады на Играх в Нагано в 1998 году. Тогда россияне проиграли команде Чехии и завоевали серебряные награды.

Олимпиада в Пхенчхане Хоккей

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