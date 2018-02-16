Российская конькобежка Воронина выиграла бронзу Олимпиады

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Конькобежка из России Наталья Воронина 16 февраля выиграла бронзовую медаль в забеге на 5 тыс. метров на Олимпийских играх в Южной Корее

Результат 23-летней россиянки — 6 минут 53,98 секунды.

Первое место заняла Эсме Виссер из Нидерландов (6:50,23), серебряная медаль досталась Мартине Сабликовой из Чехии (+1,62).

Как сообщали Юга.ру, ранее 16 февраля российский скелетонист Никита Трегубов выиграл серебряную медаль Олимпиады, а лыжник Денис Спицов стал бронзовым призером в гонке на 15 км свободным стилем.

Конькобежный спорт Олимпиада в Пхенчхане

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