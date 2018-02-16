Российский лыжник Спицов стал бронзовым призером Олимпиады

Россиянин Денис Спицов 16 февраля стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в лыжной гонке на 15 км свободным стилем

21-летний лыжник прошел дистанцию за 34 минуты и 6,9 секунды.

Первым финишировал представитель сборной Швейцарии Дарио Колонья (33:43,9), серебро досталось норвежцу Симену Крюгеру (34:02,2).

Эта медаль стала для олимпийских атлетов из России седьмой на Олимпиаде в Южной Корее.

Как сообщали Юга.ру, ранее 16 февраля скелетонист Никита Трегубов выиграл серебряную медаль.