Пилоты Ан-148 поссорились перед падением самолета в Подмосковье — Ъ

Появились новые подробности расследования авиакатастрофы с самолетом «Саратовских авиалиний» в Московской области

Запись с черного ящика восстанавливали несколько дней из-за сильных повреждений. Перед вылетом из аэропорта Домодедово пилоты читают контрольную карту, приводя в действие или проверяя работу различных приборов и механизмов. Они не включили обогрев приемников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости, но это действие записано в карте. После взлета они обратили внимание на критически низкие и отличающиеся показания скорости на приборах. Пилоты начинают ругаться, пытаются решить проблему, увеличивают скорость и наклоняют самолет к земле. Столкновение с поверхностью происходит уже под нечленораздельные крики пилотов, пишет «Коммерсантъ».

По данным собеседника газеты, расшифровка свидетельствует о том, что пилоты не поняли, почему возникли искаженные показания скорости на дисплеях и не смогли справиться с ситуацией. С учетом этого Росавиация привлекла ведущих пилотов-инструкторов, чтобы разработать программу проведения имитации полетов с отказами различных приборов на комплексном пилотажном тренажере Ан-148, установленном в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, и обучить по ней летчиков, управляющих этими самолетами.

Как сообщали Юга.ру, по мнению Межгосударственного авиационного комитета, нештатная ситуация во время полета могла возникнуть из-за неверных данных о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева.

На борту разбившегося Ан-148 был 71 человек, среди них — жительница Сочи Марина Калашник. Власти Кубани пообещали оказать поддержку ее семье.