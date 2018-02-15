МИД заявил, что при авиаударе в Сирии могли погибнуть пять россиян

МИД прокомментировал сообщения СМИ о гибели россиян при авиаударе сил США в Сирии

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что сообщения западных СМИ о гибели десятков россиян в Сирии в результате налета сил антитеррористической коалиции, возглавляемой США, являются дезинформацией — по ее словам, речь может идти о гибели пяти человек.

«Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан — это классическая дезинформация. Не 400, не 200, не 100 и не 10 — по предварительным данным, в результате произошедшего боевого столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран», — цитирует Захарову ТАСС.

При этом она подчеркнула, что речь не идет о российских военнослужащих.

Захарова добавила, что в зонах конфликта находится большое количество граждан из всех регионов мира, включая Россию и страны СНГ.

«Цели их пребывания в горячих точках разные, в том числе участие в боевых действиях. В государственные органы люди, уезжающие в места боевых действий, за оформлением своего выезда не обращаются, они попадают в зоны боевых действий самыми различными путями, в том числе и нелегальными. Отследить их всех и проверить, кто чем занимается, в каком состоянии находится, крайне затруднительно, но при этом МИД РФ совместно с другими государственными органами отрабатывает каждый случай, поскольку защита российских граждан за рубежом является одной основных задач нашего ведомства», — сказала представитель МИД.

Как сообщали Юга.ру, Bloomberg написал о десятках россиян из числа служащих частных военных компаний, погибших и пострадавших в результате авиаудара в Сирии, осуществленного возглавляемой США международной коалицией 7 февраля.

Пресс-секретарь коалиции полковник Томас Вейл заявил, что российская сторона уведомила американскую, что ее военнослужащих в этом районе не было.

Минобороны РФ в свою очередь обвинило США в использовании своего «незаконного присутствия» в Сирии в качестве предлога для «захвата экономических активов» вместо борьбы с террористами.

Накануне издание сообщило, что раненые при авиаударе доставлены в госпитали Минобороны, не уточняя их количество.