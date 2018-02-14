Bloomberg узнал о доставке раненых из Сирии в госпитали Минобороны

Российские наемники, пострадавшие в результате авиаудара США в Сирии, находятся в госпиталях Минобороны в Москве и Петербурге, пишет Bloomberg

Издание ссылается на два источника, которые находятся в контакте с госпитализированными. Один из собеседников агентства рассказывает, что некоторые из получивших тяжелые ранения умирают в больницах.

Заведующий отделением хирургии ЦВКГ им. А.А.Вишневского Алексей Колтунов и начальник неотложного отделения главного военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко Артур Керимов отказались от комментариев в беседе с РБК.

Как сообщали Юга.ру, накануне Bloomberg писал о десятках россиян из числа служащих частных военных компаний, погибших и пострадавших в результате авиаудара в Сирии, осуществленного возглавляемой США международной коалицией на прошлой неделе.

Пресс-секретарь возглавляемой США коалиции полковник Томас Вейл заявил, что российская сторона уведомила американскую, что ее военнослужащих якобы в этом районе не было.

Минобороны РФ в свою очередь обвинило США в использовании своего «незаконного присутствия» в Сирии в качестве предлога для «захвата экономических активов» вместо борьбы с террористами. Информацию о погибших Москва официально не подтвердила.