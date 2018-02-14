Госдума приняла поправки к закону о запрете контактной притравки собак

Государственная Дума РФ 14 февраля приняла согласованную с Советом Федерации редакцию закона, который запрещает контактную притравку охотничьих собак

Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«В случае использования животных для подготовки и дрессировки собак охотничьих пород в условиях искусственного ограничения свободы движения таких животных, площади их самостоятельного передвижения либо их защитных функций используются ограждающие конструкции между собаками охотничьих пород и животными, не допускающие жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда», — следует из документа.

Допускаются только подготовка и дрессировка собак охотничьих пород, они должны проводиться в закрепленных охотничьих угодьях. Способы дрессировки не допускают жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года Госдума представила новую редакцию проекта закона «Об ответственном обращении с животными», предлагавшую полностью запретить притравку охотничьих собак, а также контактные зоопарки и выкидывание домашних животных.

Осенью Совфед отклонил первоначальную редакцию закона о запрете контактной притравки, после этого была создана согласительная комиссия из представителей обеих палат парламента, которая до 10 февраля провела три заседания, на которых выработала поправки, снявшие разногласия. Текст закона, одобренный 14 февраля, снова передадут в Совфед.