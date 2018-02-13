На месте крушения Ан-148 в Подмосковье нашли 700 обломков самолета

Специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций обследовали район крушения Ан-148 площадью в 30 гектаров в Подмосковье

По результатам поисковых работ было обнаружено более 1,5 тыс. фрагментов тел и около 700 обломков судна, передает РИА «Новости». На месте авиакатастрофы работает более 1 тыс. человек, задействовано более 200 единиц техники, в том числе 9 беспилотников.

Для проведения идентификации погибших сделали забор проб ДНК у 66 их родственников. Близким жертв оказывают помощь 49 психологов МЧС.

Представитель Российского центра экстренной психологической помощи ведомства Наталья Лукаш сообщила, что на горячую линию поступило более 850 звонков.

«Основные участки работы — горячая линия, психологическое сопровождение следственных мероприятий в Москве и Орске, выезд в семьи», — уточнила она.

На месте крушения начнет работать инженерная техника, с помощью которой все обломки самолета доставят в Жуковский, передает RT.

Возможными версиями трагедии называют неблагоприятные погодные условия, техническую неисправность и ошибку пилотирования. В момент падения самолет был цел, без возгорания, а взрыв возник после падения.

Как сообщали Юга.ру, днем 11 февраля в Подмосковье разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из столицы в Орск. Выживших не оказалось. На борту был 71 человек, среди них — жительница Сочи Марина Калашник. Власти Кубани пообещали оказать поддержку ее семье.