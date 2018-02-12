СК опубликовал новое видео с места крушения Ан-148 в Московской области

Следственный комитет выложил видео, снятое на месте крушения самолета «Саратовских авиалиний» в Подмосковье

Как сообщали Юга.ру, 11 февраля в Раменском районе Московской области разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» Москва — Орск. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все погибли. Среди пассажиров была жительница Сочи Калашник Марина Александровна 1965 года рождения. Известно еще об одном жителе Сочи, который должен был лететь этим рейсом, но накануне сдал билет.