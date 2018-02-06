Тело погибшего в Сирии летчика доставили в Россию. Его похоронят в Воронеже

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Тело пилота Су-25 Романа Филипова, который погиб в Сирии, доставили на подмосковный военный аэродром Чкаловский

Тело летчика было возвращено российской военной разведкой во взаимодействии с коллегами из Турции, сообщают «Известия». Также в Россию доставили часть обломков штурмовика.

Прощание с Романом Филиповым состоится 8 февраля в Воронеже. С 10:30 до 12:00 будет проходить гражданская панихида. Военного похоронят на Аллее героев Коминтерновского кладбища, передает РБК. Организацией похорон занимается Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина.

Как сообщали Юга.ру, 3 февраля штурмовик Су-25 под управлением Романа Филипова выполнял облет зоны деэскалации «Идлиб» и был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. Пилот погиб при ведении боя с боевиками — он подорвал себя гранатой.

Роман Филипов окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, а сбитый Су-25 ранее был приписан к полку на Кубани. Военный посмертно представлен к званию Героя России.

Авиация Армия
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