МОК объяснил недопуск к Олимпиаде оправданных арбитражем россиян

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что оправдания российских спортсменов Спортивным арбитражным судом (CAS) недостаточно для приглашения на Игры-2018

«Мы должны были отстаивать принцип индивидуального правосудия, вот почему мы дали возможность отдельным чистым спортсменам соревноваться в Пхенчхане, но в самых строгих условиях», — цитирует Баха ТАСС.

По его словам, допущенные на Игры спортсмены находились «под пристальным наблюдением независимой комиссии, которая должна была установить, что нет никаких сомнений в их чистоте», также они прошли вдвое больше тестов, чем спортсмены из других стран.

«Мы применяли такую же строгую процедуру и после крайне неутешительного решения CAS, удовлетворившего ряд апелляций. Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций, поэтому мы не пригласили этих спортсменов», — пояснил глава МОК.

Он подчеркнул, что санкции в отношении России были введены из-за «беспрецедентной атаки на целостность олимпийского движения».

Как сообщали Юга.ру, 1 февраля Спортивный арбитражный суд оправдал 28 россиян, которых МОК пожизненно дисквалифицировал. После этого Олимпийский комитет России попросил МОК пригласить на Игры в Южной Корее 15 из них — 13 спортсменов и двух тренеров, однако МОК отказал.

Речь шла о скелетонистах Александре Третьякове, Елене Никитиной, Марии Орловой, Сергее Чудинове, лыжниках Александре Легкове, Евгении Белове, Максиме Вылегжанине, Александре Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой, конькобежцах Ольге Фаткулиной, Александре Румянцевой, Артеме Кузнецове, саночниках Татьяне Ивановой и Альберте Демченко. Демченко и Чудинов в Сочи выступали как спортсмены, сейчас они являются тренерами.