Россия попросила допустить на Олимпиаду 15 из оправданных спортсменов

Олимпийский комитет России просит Международный олимпийский комитет допустить до участия в Олимпиаде-2018 15 россиян, оправданных Спортивным арбитражным судом

Об этом сообщил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков. По его словам, на собрании члены ОКР «тщательно проанализировали» список оправданных CAS российских спортсменов и пришли к выводу направить в МОК список из 15 человек, которых нужно пригласить на Олимпиаду.

Речь идет о представителях четырех дисциплин — скелетона, лыж, конькобежного и санного спорта. ОКР просит МОК не позднее 2 февраля пригласить на Олимпиаду скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину и Марию Орлову, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову и Наталью Матвееву; конькобежцев Ольгу Фактулину, Александра Румянцева и Артема Кузнецова, а также саночников Татьяну Иванову, Альберта Демченко и Сергея Чудинова.

Поздняков добавил, что МОК выбрал CAS в качестве финальной инстанции для решения всех споров, поэтому обжалование его решений «фактически выразит недоверие деятельности CAS», передает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил пожизненную дисквалификацию 28 российским спортсменам, признав, что факт нарушения ими антидопинговых правил не был подтвержден.

В декабре МОК разрешил сборной России участвовать в зимней Олимпиаде только под нейтральным флагом. Индивидуальные приглашения на Игры получили 169 россиян, 12 из них &mdash представители Краснодарского края.

Зимние Олимпийские игры будут проходить в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.