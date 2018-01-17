Из Тимирязевской академии уволили декана, выступавшего против передачи полей под застройку

Ректор Тимирязевской академии Галина Золина уволила декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева

Об этом сообщил сам Соловьев, 16 января он расписался в приказе об увольнении. Он связал это с тем, что выступал против передачи опытных полей академии под коммерческую застройку.

«Впрочем, я еще в академии, так как у меня много студентов и без руководителей их нельзя было оставить. Теперь я профессор на четверть ставки — как минимум до конца окончания контракта, до лета», — цитирует Соловьева РБК.