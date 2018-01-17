Из Тимирязевской академии уволили декана, выступавшего против передачи полей под застройку

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  • Александр Соловьев © Фото со страницы Александра Соловьева, vk.com/id1561610

Ректор Тимирязевской академии Галина Золина уволила декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева

Об этом сообщил сам Соловьев, 16 января он расписался в приказе об увольнении. Он связал это с тем, что выступал против передачи опытных полей академии под коммерческую застройку.

«Впрочем, я еще в академии, так как у меня много студентов и без руководителей их нельзя было оставить. Теперь я профессор на четверть ставки — как минимум до конца окончания контракта, до лета», — цитирует Соловьева РБК.

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Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года студенты вуза рассказали о допросах после серии одиночных пикетов против возможного увольнения декана факультета агрономии и биотехнологии. Ранее появилась информация о том, что меньше чем за год из Тимирязевской академии уволились более 150 человек. 

Галина Золина Кадровые перестановки
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