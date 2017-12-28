Студенты Тимирязевской академии сообщили о допросах после серии одиночных пикетов

По данным СМИ, в Москве полиция допросила четырех студенток сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, участвовавших в одиночных пикетах

О допросах «ОВД-Инфо» сообщила муниципальный депутат Юлия Галямина. По ее данным, 27 декабря полиция приехала в общежитие Тимирязевской академии, сотрудники обошли комнаты девушек, участвовавших в одиночных пикетах. Их вызвали их в отдельную комнату и якобы угрожали отчислением.

«ОВД-Инфо» уточняет, что одиночные пикеты проходили против возможного увольнения декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева. Об угрозе увольнения сообщил сам Соловьев — до этого у него было два выговора. «Сегодня председатель профкома мне, Соловьеву, сообщил, что у него на согласовании находится приказ о расторжении трудового договора со мной, Соловьевым А. Жду завтра уведомления о 3-м выговоре и сразу приказ об увольнении», — написал он у себя на странице «ВКонтакте».