Студенты Тимирязевской академии сообщили о допросах после серии одиночных пикетов
По данным СМИ, в Москве полиция допросила четырех студенток сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, участвовавших в одиночных пикетах
О допросах «ОВД-Инфо» сообщила муниципальный депутат Юлия Галямина. По ее данным, 27 декабря полиция приехала в общежитие Тимирязевской академии, сотрудники обошли комнаты девушек, участвовавших в одиночных пикетах. Их вызвали их в отдельную комнату и якобы угрожали отчислением.
«ОВД-Инфо» уточняет, что одиночные пикеты проходили против возможного увольнения декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева. Об угрозе увольнения сообщил сам Соловьев — до этого у него было два выговора.
«Сегодня председатель профкома мне, Соловьеву, сообщил, что у него на согласовании находится приказ о расторжении трудового договора со мной, Соловьевым А. Жду завтра уведомления о 3-м выговоре и сразу приказ об увольнении», — написал он у себя на странице «ВКонтакте».
Как сообщали Юга.ру, студенты Тимирязевской академии устраивали пикеты и ранее — сначала они протестовали против попыток передать опытные поля под коммерческую застройку, потом против действий Минсельхоза и нового руководства вуза. Лидером протестующих был декан факультета агрономии и биотехнологии Александр Соловьев. Он утверждал, что у академии возникли проблемы после того, как Министерство сельского хозяйства РФ (которое возглавляет бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев) отменило выборы ректора и назначило во главе вуза Галину Золину, у которой нет профильного образования.
Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Галину Золину назначили и.о. ректора РГАУ им. Тимирязева в декабре 2016 года. А с августа она возглавляет департамент научно-технологической политики и образования в структуре Минсельхоза РФ. Организаторы митинга утверждают, что за год вуз покинули более 150 сотрудников, которых новый ректор якобы лишила надбавок к зарплате.
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