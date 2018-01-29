Предвыборный штаб Путина 29 января передаст в ЦИК подписи в поддержку кандидата

Представители избирательного штаба Владимира Путина сообщили, когда передадут в ЦИК подписи в его поддержку

Как сообщали Юга.ру, 28 января в России прошла забастовка избирателей. Ее анонсировал глава ФБК Алексей Навальный после того, как Центризбирком отказал ему в допуске на выборы президента РФ. Таким образом, по его мнению, на них не будет «единственного кандидата, способного составить конкуренцию» действующему главе государства.

На протестных акциях по всей России задержали 90 человек. Больше всего задержанных зафиксировано в Уфе и в Кемерове — 28 и 15 человек соответственно. В Краснодаре акция прошла у «Баскет-холла», точное число участников неизвестно. Координатор местного штаба Навального Мирослав Валькович рассказал, что протестующим раздавали таблички (их было 650 штук) и их на всех не хватило. По этой причине Валькович оценил число участников митинга в 700‑750 человек.