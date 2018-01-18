Власти Краснодара и Сочи согласовали акции протеста сторонников Навального

Администрации Краснодара и Сочи одобрили заявку на проведение публичного мероприятия сторонников Алексея Навального 28 января

Координатор краснодарского штаба Навального Мирослав Валькович рассказал порталу Юга.ру, что мэрия согласовала проведение мероприятия, но перенесла его в «Баскет холл». В уведомлении сторонники Навального писали, что хотят провести шествием от пересечения улиц Северной и Красной до кинотеатра «Аврора», где состоится митинг.