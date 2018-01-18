Власти Краснодара и Сочи согласовали акции протеста сторонников Навального
Администрации Краснодара и Сочи одобрили заявку на проведение публичного мероприятия сторонников Алексея Навального 28 января
Координатор краснодарского штаба Навального Мирослав Валькович рассказал порталу Юга.ру, что мэрия согласовала проведение мероприятия, но перенесла его в «Баскет холл». В уведомлении сторонники Навального писали, что хотят провести шествием от пересечения улиц Северной и Красной до кинотеатра «Аврора», где состоится митинг.
В пресс-службе мэрии Сочи Юга.ру сообщили, что согласовали проведение митинга в парке 50-летия Победы в Хосте. Сторонники Навального хотели провести шествие и митинг на площади искусств. Ответа по предложениям мэрии от сочинского штаба не поступало.
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