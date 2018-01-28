В городах России на акциях «Забастовка избирателей» задержали около 90 человек

В ряде городов России 28 января проходят протестные акции сторонников Алексея Навального — «Забастовки избирателей»

Акции должны пройти в 118 городах. Сам Навальный сообщал, что власти согласовали митинги в 80% случаев. Во нескольких регионах акции уже завершились.

По данным на 14:00, всего на протестных акциях в российских городах задержаны почти 90 человек. Больше всего задержанных зафиксировано в Уфе и в Кемерове — 28 и 15 человек соответственно. Также есть задержанные в Томске, Москве, Петербурге, Южно-Сахалинске, Самаре, Новосибирске, Березниках, Нижнем Новгороде, Астрахани, Мурманске, Челябинске, Раменском, Омске, Чебоксарах, Новочебоксарске, сообщает «ОВД-Инфо».

Как сообщали Юга.ру, власти Краснодара согласовали проведение митинга 28 января, предложив альтернативную площадку — мероприятие пройдет на территории «Баскет-холла».

Общероссийскую «забастовку избирателей» Навальный анонсировал после того, как Центризбирком отказал ему в допуске на выборы президента РФ. Таким образом, по его мнению, на них не будет «единственного кандидата, способного составить конкуренцию» действующему главе государства.