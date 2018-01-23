Гостиницы четырех городов Кубани попали в список отелей, завысивших цены на ЧМ-2018

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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Ростуризм опубликовал список отелей, которые завысили цены на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

Специалисты ведомства провели мониторинг стоимости гостиничного обслуживания в российских городах, которые примут матчи мундиаля и где будут размещаться команды — участницы турнира и болельщики. 

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В список отелей с завышенными ценами попал 41 объект размещения в Волгограде (5), Москве (12), Ростове-на-Дону (13) и Батайске (1), Самаре (1), Калининграде (4), Сочи (2), Анапе (1), Геленджике (1) и Краснодаре (1).

Максимально завысили стоимость проживания в калининградском отеле «Агора», где наценка составила 5283,33%: номер за 2,4 тыс. рублей болельщикам предлагают снять за 129,2 тыс. рублей. За сутки проживания в апартаментах «Оранжевый дом» в Калининграде просят 44 тыс. 910 рублей, наценка составила 1171,25%.

Среди объектов, которые больше всех завысили цены, — ростовские «Тихие Сады» (2851%, 116,9 тыс. рублей), «Памир» (817%, 40 тыс. рублей), «Дон Мажор» (519–656%, от 27 до 33 тыс. рублей) и «Русский стиль» (457%, 34 тыс. рублей).

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В гостиницах Сочи, Анапы и Геленджика превышение норматива составило от 4 до 48%, а краснодарский «Интурист» увеличил цену на 151% — до 50 тыс. рублей.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. 

В Сочи более 2 тыс. классифицированных гостиниц и отелей готовы принять гостей мундиаля. Курорт сможет разместить единовременно 200 тыс. болельщиков.

Курорты и туризм Отели Цены ЧМ-2018
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