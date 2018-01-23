В Госдуме предложили ввести единые стандарты безопасности для школ

В Госдуме обсуждают создание рабочей группы по совершенствованию законодательства об охране социально значимых объектов

Об этом рассказал зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он сказал, что необходимо установить единые и обязательные профессиональные стандарты для обеспечения охраны школ. В декабре 2015 года Минтруд принял профстандарты, но они носят рекомендательный характер и действуют только в Москве, сообщает RT.

«Это дало свои результаты — буквально на прошлой неделе в одной из школ ЮЗАО охранник обнаружил у школьника в рюкзаке холодное оружие и патроны. Теперь этим случаем занимаются органы правопорядка, и никакой трагедии не произошло. А в других регионах мы видим примеры, когда охранник при возникновении ЧП даже тревожную кнопку не нажал», — сказал Выборный.

Как сообщали Юга.ру, за неделю в России произошло три вооруженных нападения в школах — в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ. Правоохранительные органы не исключают, что все инциденты взаимосвязаны. Роскомнадзор обещал заблокировать группы в соцсетях, побуждающие к насилию в школах.