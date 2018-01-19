Роскомнадзор обещал заблокировать группы в соцсетях, побуждающие к насилию в школах

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин рассказал, что Роскомнадзор заблокирует группы, побуждающие к насилию в школах

Читайте также:

«Мы договорились с Роскомнадзором, такие группы будут заблокированы», — рассказал Волин «Интерфаксу».

Он отметил, что такие сообщества будут блокировать по примеру тех, что побуждают к самоубийствам.

Как сообщали Юга.ру, за неделю в России произошло три вооруженных нападения в школе — в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ. Правоохранительные органы не исключают, что все инциденты взаимосвязаны.

Роскомнадзор
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Краснодаре временно изменят движение общественного транспорта по ул. Октябрьской
Мэра Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий
Верховный суд оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи
КЛЮЧАВТО поддержал конкурс BMW по созданию макета оклейки для презентации нового автомобиля
В Адыгее экс-главу медсоцэкспертизы осудили на 3 года колонии за взятки от инвалидов
Гандболистку «Кубани» и еще двух игроков сборной РФ дисквалифицировали за допинг. Россию лишили серебра ЧЕ-2017

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале