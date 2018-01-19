Роскомнадзор обещал заблокировать группы в соцсетях, побуждающие к насилию в школах
Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин рассказал, что Роскомнадзор заблокирует группы, побуждающие к насилию в школах
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«Мы договорились с Роскомнадзором, такие группы будут заблокированы», — рассказал Волин «Интерфаксу».
Он отметил, что такие сообщества будут блокировать по примеру тех, что побуждают к самоубийствам.
Как сообщали Юга.ру, за неделю в России произошло три вооруженных нападения в школе — в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ. Правоохранительные органы не исключают, что все инциденты взаимосвязаны.
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