Роскомнадзор обещал заблокировать группы в соцсетях, побуждающие к насилию в школах

Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин рассказал, что Роскомнадзор заблокирует группы, побуждающие к насилию в школах

«Мы договорились с Роскомнадзором, такие группы будут заблокированы», — рассказал Волин «Интерфаксу». Он отметил, что такие сообщества будут блокировать по примеру тех, что побуждают к самоубийствам.