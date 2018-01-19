Правоохранители проверяют версию о взаимосвязи трех нападений в школах по всей России
Правоохранительные органы проверяют связь между тремя вооруженными нападениями в школах в России
По данным информированного источника, правоохранительные органы не исключают, что все происшествия взаимосвязаны посредством социальных сетей, сообщает «Интерфакс».
За неделю в России произошло три вооруженных нападения на школы — в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.
В Перми 15 января в школе № 127 двое 16-летних подростков напали с ножами на учеников и учительницу, также ударили ножами друг друга. Пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы. Возраст пострадавших школьников — от 10 до 12 лет. Нападавшим предъявили обвинение, их арестовали на два месяца. Подросткам грозит до семи лет лишения свободы. Юноши пройдут всестороннюю психиатрическую экспертизу.
Следующее нападение произошло 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области. На перемене во время конфликта один девятиклассник ударил ножом другого. Пострадавшего госпитализировали с непроникающим ранением. Кроме юноши никто не пострадал, подозреваемого задержали. Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).
В Бурятии нападение на школу произошло 19 января. По данным правительства республики, утром в школу № 5 в поселке Сосновый Бор Улан-Удэ прошли трое молодых людей. Они надели маски и бросили в кабинет с семиклассниками бутылку с зажигательной смесью. Начался пожар. Когда ученики и учительница стали выбегать из кабинета, нападавшие встречали их на выходе и наносили травмы. Одного из нападавших задержали (во время задержания он нанес себе увечья), еще двоих ищут. В больницу доставили четырех пострадавших, в том числе трех учеников седьмого класса. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).
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