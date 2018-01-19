Правоохранители проверяют версию о взаимосвязи трех нападений в школах по всей России

Правоохранительные органы проверяют связь между тремя вооруженными нападениями в школах в России

По данным информированного источника, правоохранительные органы не исключают, что все происшествия взаимосвязаны посредством социальных сетей, сообщает «Интерфакс». За неделю в России произошло три вооруженных нападения на школы — в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.

В Перми 15 января в школе № 127 двое 16-летних подростков напали с ножами на учеников и учительницу, также ударили ножами друг друга. Пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы. Возраст пострадавших школьников — от 10 до 12 лет. Нападавшим предъявили обвинение, их арестовали на два месяца. Подросткам грозит до семи лет лишения свободы. Юноши пройдут всестороннюю психиатрическую экспертизу.

Следующее нападение произошло 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области. На перемене во время конфликта один девятиклассник ударил ножом другого. Пострадавшего госпитализировали с непроникающим ранением. Кроме юноши никто не пострадал, подозреваемого задержали. Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).