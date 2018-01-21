«Локомотив-Кубань» одолел «Химки» в домашнем матче Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 21 января на своем паркете провел матч Единой лиги ВТБ против подмосковных «Химок»
В домашнем матче «Локо» одолел команду своего бывшего главного тренера Георгиоса Барцокаса со счетом 93:78 (22:24, 24:20, 29:19, 18:15).
Таким образом, краснодарцы выиграли 11 из 12 встреч в лиге ВТБ и расположились на первой строчке турнирной таблицы. Победная серия «железнодорожников» во всех турнирах достигла 23 матчей.
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Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал капитан Марди Коллинз, набравший 22 очка. На счету Фрэнка Элегара 18 очков, еще 17 очков заработал Райан Брокхофф.
Игра ппрошла при аншлаге: на трибунах «Баскет-холла» собрались 7 тыс. 389 болельщиков.
Следующий матч команда Саши Обрадовича проведет 24 января в гостях у хорватской «Цедевиты» в рамках Еврокубка.
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