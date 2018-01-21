«Локомотив-Кубань» одолел «Химки» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 21 января на своем паркете провел матч Единой лиги ВТБ против подмосковных «Химок»

В домашнем матче «Локо» одолел команду своего бывшего главного тренера Георгиоса Барцокаса со счетом 93:78 (22:24, 24:20, 29:19, 18:15).

Таким образом, краснодарцы выиграли 11 из 12 встреч в лиге ВТБ и расположились на первой строчке турнирной таблицы. Победная серия «железнодорожников» во всех турнирах достигла 23 матчей.