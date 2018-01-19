В гонке на собачьих упряжках в Адыгее будут соревноваться 48 команд

В высокогорной гонке на собачьих упряжках «Лагонаки-2018», которая состоится 20-21 января, примут участие 48 команд из разных регионов России

Как сообщила порталу Юга.ру организатор гонки Татьяна Трепет, приедут спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, а также представители городов ЮФО. Адыгею в гонке будет представлять четыре участника. В гонке впервые примут участие спортсмены-инвалиды.

Открытие гонки состоится 20 января в 10:00. Управляя упряжками из шести, четырех и двух собак, спортсмены будут соревноваться на 20, 10 и 4 км. Лыжники выйдут на старт с одной и двумя собаками. В дополнительных стартах выступят новички. Состоятся также соревнования среди юниоров и детей от 7 до 13 лет.

«Для зрителей организуют ярмарку, мастер-класс "Пикник в Лагонаки" с приготовлением и дегустацией блюд, а также выставку работ детей на тему "Я вернусь!". Аниматоры проведут конкурсы и игры», — рассказали организаторы.

Как сообщали Юга.ру, впервые гонка на собачьих упряжках в Адыгее состоялась в феврале 2017 года. В ней приняли участие 26 взрослых и 7 детских команд со своими питомцами — северными ездовыми собаками, хаски и другими породами. Мероприятие получило статус «Национального события — 2018».