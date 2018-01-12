В Адыгее в гонке на собачьих упряжках впервые примут участие спортсмены-инвалиды

На плато Лагонаки 20-21 января пройдет высокогорная гонка на собачьих упряжках, в которой примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья

Для инвалидов организуют адаптивные старты. Как рассказала порталу Юга.ру организатор гонки Татьяна Трепет, интересы таких участников на гонке представляет спортивный клуб инклюзивного типа «Шалопаи Севера», который является обособленным подразделением федераций ездового спорта Москвы и Московской области. Сейчас в клубе более 100 спортсменов-инвалидов от 5 до 35 лет. В гонке «Лагонаки-2018» примут участие пятеро из них.

«В ездовом спорте пока нет отдельных соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, поэтому в рамках обычных гонок, как правило, выделяется отдельная дисциплина. Для адаптивных стартов спортсменам нужно будет пройти сокращенную дистанцию», — отметила Татьяна Трепет.

Среди особой категории участников будут дети 7-13 лет, а ребята 5-6 лет — в сопровождении взрослых. Для них предусмотрены детские старты — гонка на 500 м. Всего ожидается участие около 50 гонщиков, заявки принимаются до 15 января.