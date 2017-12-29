В Краснодаре изменят схему движения двух автобусных маршрутов

В Краснодаре с 7 января два автобусных маршрута начнут ходить по другому пути

Изменения коснутся маршрута № 44 «Комсомольский микрорайон — автовокзал Южный» и № 121А «Микрорайон Губернский — МЦ "Красная площадь" — хутор Черников». Такая мера направлена на улучшение качества транспортного обслуживания жителей города.

«По многочисленным обращениям жителей краевого центра маршрут № 121А свяжет активно развивающиеся микрорайоны по улицам Черкасской и Восточно-Кругликовской с социальными и торговыми объектами, расположенными по улице Российской. Маршрут № 44 станет удобнее и короче», — отметили в департаменте транспорта и организации дорожного движения Краснодара.

Автобусы № 121А будут ходить в прямом и обратном направлениях от улицы 40 лет Победы по Российской, Петра Метальникова, Ростовскому Шоссе через развязку с выездом на Дзержинского, затем по Кореновской и далее по маршруту до хутора Черников. Автобусы не будут заезжать к кинотеатру «Аврора» и в поселок Демьяна Бедного, зато горожане смогут добраться до детских садов, школы и «Ленты», расположенных на улице Российской.

Маршрут № 44 пойдет по улице Сормовской, Уральской, Тюляева, вернется на Сормовскую, свернет на Селезнева, затем будет двигаться по 2-й Пятилетке, Ставропольской, Седина, Мира, Октябрьской, Красина, Оранжерейной, Индустриальной, Беговой, вернется на Индустриальную, затем поедет по Октябрьской, Мира, Седина, Ставропольской, Старокубанской, Сормовской, Тюляева, Уральской и вернется на Сормовскую.

Остановку на улице 30-й Иркутской Дивизии перенесут на улицу 1 Мая, где находится конечная других автобусов, идущих в Комсомольский микрорайон, отметили в пресс-службе администрации города.

Как сообщали Юга.ру, с 6 января в Краснодаре изменится схема движения автобусов № 8, 45 и 65.