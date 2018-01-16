Инвестор из Адыгеи — властям Краснодара: мы готовы сами полностью оплатить строительство моста через Кубань

Руководство группы компаний AXIS, реализующей строительные проекты в Краснодаре и Новой Адыгее, прокомментировало заявление мэра Краснодара о новом мосте через реку Кубань

Как сообщали Юга.ру, Евгений Первышов на встрече со СМИ заявил, что не считает нужным форсировать тему строительства нового моста, потому что он в первую очередь нужен не краснодарцам, а тем, кто в городе не живет. При этом он отметил, что если 50% от стоимости проекта выделят власти Адыгеи, то тогда будет смысл обсуждать эту тему.

Генеральный директор ООО «АКСИС» ГК Рустам Калашаов, комментируя позицию Первышова, отметил, что краснодарцы также могут быть заинтересованы в строительстве моста.

«На наш взгляд, в строительстве моста заинтересованы не только жители Тахтамукайского района, но и краснодарцы, посещающие торговые центры Новой Адыгеи. Тем более с учетом их предстоящего значительного расширения. Кроме того, много жителей города в последнее время выбирают жилье на левом берегу Кубани из соображений экологии и транспортной доступности», — сказал Калашаов.

Он заявил, что «АКСИС» готово полностью взять на себя все 100% расходов по проекту строительства пешеходного моста через реку Кубань.

«В связи с этим группа компаний AXIS подтверждает свое намерение не просто софинансировать, а полностью оплатить строительство пешеходного моста, соединяющего парк Победы в районе Затона и аул Новая Адыгея с выходом на ТЦ "МЕГА Адыгея-Кубань". Рассчитываем, что мэрия Краснодара рассмотрит и примет положительное решение о согласовании проекта в ближайшее время», — добавил он.

Проект нового пешеходного моста через реку Кубань представили в марте 2016 года. Изначально реализовать его проект планировали за счет инвестора, без привлечения бюджетных денег.

AXIS является застройщиком жилых комплексов «Другие берега», «Тургеневский двор», «Речные просторы» в Новой Адыгее и ЖК «Краснодар» в центре столицы Кубани.