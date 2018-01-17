В Чечне пропала женщина, почти год добивавшаяся расследования казни мужа — СМИ
СМИ сообщили о пропаже жительницы Чечни 26-летней Амины Автурхановой - жены одного из 27 пропавших в прошлом году в республике людей
Напомним, в июле «Новая газета» опубликовала список из 27 человек, которые, по информации издания, были убиты в ночь на 26 января 2017 года в Грозном после задержания правоохранителями в разных населенных пунктах республики по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Задержания прошли после напали на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года.
Среди них был супруг Автурхановой Зелимхан Джабаев. В первое время полиция подтверждала, что он находится в Старопромысловском РОВД, жена носила ему передачи. Однако в январе он исчез, и никакие попытки женщины выяснить его судьбу через республиканские правоохранительные органы не принесли результата, пишет «Новая газета».
О пропаже Автурхановой изданию сообщили 11 января. По информации «Новой», ее забрали 8 января из дома матери в селе Верхний Наур Надтеречного района и она находится в РОВД Старопромысловского района (с момента задержания она не выходила на связь).
Однако посетивший РОВД адвокат Петр Заикин там ее не нашел, сообщает «Русская служба Би-би-си».
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«Начальник полиции нас уже ждал на улице перед зданием РОВД, сказал, что никогда не доставлялась, по журналам задержанных не числится, но сказал, что помнит девушку с таким именем, он появлялась с братом, но не 8 января, а раньше», — сказал Заикин.
Издание отправило запрос в МВД по ЧР о местонахождении Автурхановой.
В «Новой» добавили, что Амину, как и многих других, вызывали в полицию после визита в Чечню уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, угрожая расправой в случае, если она будет продолжать свое расследование. 6 сентября, по данным издания, ее продержали в отделении около 12 часов, вместе с грудным ребенком. В последующие месяцы угрозы получала и родители женщины.
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