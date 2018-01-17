В Чечне пропала женщина, почти год добивавшаяся расследования казни мужа — СМИ

Чечня

Распечатать

  • Грозный © Влад Александров, ЮГА.ру

СМИ сообщили о пропаже жительницы Чечни 26-летней Амины Автурхановой - жены одного из 27 пропавших в прошлом году в республике людей

Напомним, в июле «Новая газета» опубликовала список из 27 человек, которые, по информации издания, были убиты в ночь на 26 января 2017 года в Грозном после задержания правоохранителями в разных населенных пунктах республики по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Задержания прошли после напали на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года.

Среди них был супруг Автурхановой Зелимхан Джабаев. В первое время полиция подтверждала, что он находится в Старопромысловском РОВД, жена носила ему передачи. Однако в январе он исчез, и никакие попытки женщины выяснить его судьбу через республиканские правоохранительные органы не принесли результата, пишет «Новая газета».

О пропаже Автурхановой изданию сообщили 11 января. По информации «Новой», ее забрали 8 января из дома матери в селе Верхний Наур Надтеречного района и она находится в РОВД Старопромысловского района (с момента задержания она не выходила на связь).

Однако посетивший РОВД адвокат Петр Заикин там ее не нашел, сообщает «Русская служба Би-би-си»

Читайте также:

«Начальник полиции нас уже ждал на улице перед зданием РОВД, сказал, что никогда не доставлялась, по журналам задержанных не числится, но сказал, что помнит девушку с таким именем, он появлялась с братом, но не 8 января, а раньше», — сказал Заикин.

Издание отправило запрос в МВД по ЧР о местонахождении Автурхановой.

В «Новой» добавили, что Амину, как и многих других, вызывали в полицию после визита в Чечню уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, угрожая расправой в случае, если она будет продолжать свое расследование. 6 сентября, по данным издания, ее продержали в отделении около 12 часов, вместе с грудным ребенком. В последующие месяцы угрозы получала и родители женщины.

Пропавшие без вести
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

На Ставрополье 23-летнего полицейского нашли мертвым в служебном кабинете
В Чечне пропала женщина, почти год добивавшаяся расследования казни мужа — СМИ
В Краснодаре продлили арест фигурантам дела о нападении на полицейских
После пожара в офисе «Мемориала» в Ингушетии возбудили дело о поджоге
Спецгруппа Генпрокуратуры прибыла в Дагестан для проверки органов власти
На Кубани в 2018 году планируется запустить около 90 эногастрономических туров

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале