СМИ сообщили о пропаже жительницы Чечни 26-летней Амины Автурхановой - жены одного из 27 пропавших в прошлом году в республике людей

Напомним, в июле «Новая газета» опубликовала список из 27 человек, которые, по информации издания, были убиты в ночь на 26 января 2017 года в Грозном после задержания правоохранителями в разных населенных пунктах республики по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Задержания прошли после напали на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года.

Среди них был супруг Автурхановой Зелимхан Джабаев. В первое время полиция подтверждала, что он находится в Старопромысловском РОВД, жена носила ему передачи. Однако в январе он исчез, и никакие попытки женщины выяснить его судьбу через республиканские правоохранительные органы не принесли результата, пишет «Новая газета».

О пропаже Автурхановой изданию сообщили 11 января. По информации «Новой», ее забрали 8 января из дома матери в селе Верхний Наур Надтеречного района и она находится в РОВД Старопромысловского района (с момента задержания она не выходила на связь).

Однако посетивший РОВД адвокат Петр Заикин там ее не нашел, сообщает «Русская служба Би-би-си».