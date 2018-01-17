В Ростове-на-Дону после хлопка газа в многоэтажке возбудили уголовное дело
В Ростове-на-Дону возбудили дело после гибели мужчины из-за пожара в многоэтажке
По данным СК, погиб 60-летний жилец дома. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления.
Как сообщали Юга.ру, авария случилась в районе завода «Роствертол» в переулке Забайкальский, 5/4 утром 17 января. После хлопка газа начался пожар на пятом этаже десятиэтажки. Погиб мужчина. По данным прокуратуры, хлопок повредил более 30 квартир.
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