В Ростове-на-Дону после хлопка газа в многоэтажке возбудили уголовное дело

Ростовская область

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  • © Фото пресс-службы СУ СК РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону возбудили дело после гибели мужчины из-за пожара в многоэтажке

По данным СК, погиб 60-летний жилец дома. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

На месте происшествия  работают  следователи и криминалисты следственного управления.

Как сообщали Юга.ру, авария случилась в районе завода «Роствертол» в переулке Забайкальский, 5/4 утром 17 января. После хлопка газа начался пожар на пятом этаже десятиэтажки. Погиб мужчина. По данным прокуратуры, хлопок повредил более 30 квартир.

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