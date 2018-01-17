Хлопок газа в Ростове-на-Дону повредил более 30 квартир

Прокуратура сообщила о подробностях аварии в Ростове-на-Дону, где погиб человек

Официальный представитель прокуратуры региона Оксана Сухарева рассказала, что ударная волна вынесла двери в 33 квартирах. Повреждена шахта лифта и квартира мужчины, который погиб. Он был инвалидом. По факту аварии СК проводит проверку, ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры, сообщает «Интерфакс».

Для эвакуированных жильцов подготовили два пункта временного размещения на базе средних школ № 56 и 90.

Как сообщали Юга.ру, авария случилась в районе завода «Роствертол» в переулке Забайкальский, 5/4 около 6:01. После хлопка газа начался пожар на пятом этаже десятиэтажки