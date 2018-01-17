В Ростове-на-Дону один человек погиб при пожаре в многоэтажке

В Ростове-на-Дону утром 17 января в многоэтажке случился хлопок бытового газа

Авария случилась в районе завода «Роствертол» в переулке Забайкальский, 5/4 около 6:01. После хлопка газа начался пожар на пятом этаже десятиэтажки. В доме провели эвакуацию, сообщает «Интерфакс».

В 7:00 пожар потушили на площади 20 кв. метров. Погиб один человек.