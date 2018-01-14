В Крыму мужчина устроил стрельбу в многоэтажке. ОМОН взял квартиру штурмом

Крым

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  • © Фото пресс-службы Росгвардии

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который открыл стрельбу в квартире, где были его 70-летняя мать и 7-летняя дочь

Инцидент произошел вечером 12 января в жилом доме в Гагаринском районе Симферополя. На сообщение о выстрелах прибыли бойцы отряда «Беркут».

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37-летний мужчина не отреагировал на на просьбы омоновцев добровольно сложить оружие и впустить их в квартиру. После этого сотрудники Росгвардии решили провести силовую операцию. После штурма злоумышленника задержали.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Беспорядочная стрельба производилась из охотничьего оружия, передает пресс-служба Росгвардии. Нарушителя передали сотрудникам полиции. Женщина и ребенок не пострадали.

© Фото пресс-службы Росгвардии
© Фото пресс-службы Росгвардии
© Фото пресс-службы Росгвардии
© Фото пресс-службы Росгвардии

Как сообщали Юга.ру, в начале января Росгвардия призвала граждан не совмещать алкоголь с оружием в новогодние каникулы.

Алкоголь Оружие Росгвардия Стрельба
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