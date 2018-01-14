В Крыму мужчина устроил стрельбу в многоэтажке. ОМОН взял квартиру штурмом

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который открыл стрельбу в квартире, где были его 70-летняя мать и 7-летняя дочь

Инцидент произошел вечером 12 января в жилом доме в Гагаринском районе Симферополя. На сообщение о выстрелах прибыли бойцы отряда «Беркут».

37-летний мужчина не отреагировал на на просьбы омоновцев добровольно сложить оружие и впустить их в квартиру. После этого сотрудники Росгвардии решили провести силовую операцию. После штурма злоумышленника задержали.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Беспорядочная стрельба производилась из охотничьего оружия, передает пресс-служба Росгвардии. Нарушителя передали сотрудникам полиции. Женщина и ребенок не пострадали.