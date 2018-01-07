Краснодарец выпил в ночь перед Рождеством, устроил стрельбу около ресторана, бросил пистолет и ушел

Около часа ночи 7 января в полицию Краснодара сообщили о стрельбе возле ресторана «Робинзон Крузо»

По предварительным данным было известно, что неподалеку от ресторана на Восточно-Кругликовской улице некий мужчина начал стрелять в небо из охолощенного оружия, а потом бросил его и скрылся. Полиция прибыла на место, опросила свидетелей и вскоре по горячим следам задержала подозреваемого.

У 32-летнего местного жителя, все еще находившегося в состоянии алкогольного опьянения, с собой было еще 57 патронов. Их изъяли, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.