В Черкесске парень нашел пистолет в парке культуры и открыл стрельбу в кафе

Карачаево-Черкесия

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

В Карачаево-Черкесской Республике полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу в зале кафе Черкесска

В дежурную часть полиции Черкесска 7 января около 16:00 сообщили о том, что неизвестный выстрелил из оружия в кафе на улице Первомайской, а затем скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили личность стрелявшего. Им оказался 21-летний местный житель. После задержания парень добровольно выдал правоохранителям травматический пистолет и рассказал, что нашел оружие в парке культуры и отдыха «Зеленый остров».

На нарушителя составили административный протокол по ст. 20.8 ч 6 КоАП РФ (Незаконные приобретение, продажа, хранение или ношение огнестрельного оружия), передает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкессии.

Оружие Стрельба Черкесск
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