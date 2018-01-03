Росгвардия призвала граждан не совмещать алкоголь с оружием в новогодние каникулы

Вся Россия

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  • © Фото Евгения Смирнова, Юга.ру

В Росгвардии призвали граждан, у которых есть огнестрельное оружие, помнить об ответственности во время зимних праздников

В ведомстве отметили, что в прошлом году произошло несколько трагедий по вине пьяных людей, имевших доступ к оружию. Например, в Тверской области выпивший мужчина в ссоре застрелил девятерых людей.

Начальник ГУ госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов акцентировал, что ведомство ежедневно фиксирует случаи неправомерного использования травматического оружия при разборках, бытовых и дорожных конфликтах. 

«Здесь я призвал бы сограждан владельцев оружия грамотно сочетать меру выпитого и меру взятой и возлагаемой ответственности за неправомерное использование этого оружия», — рекомендовал Веденов.

Он посоветовал быть особо внимательными гражданам, у которых есть дети, которые могут добраться до оружия и травмировать себя или окружающих, передает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, в конце декабря в Дагестане школьник выстрелил сверстнице в голову, в результате чего девочка погибла.

Алкоголь Безопасность Оружие Праздники Росгвардия Стрельба

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