В России предложили размещать устрашающие картинки на упаковках алкоголя
Общественники предложили размещать на упаковках со спиртным устрашающие картинки о вреде алкоголя в дополнение к текстовому предупреждению, как это делается на пачках сигарет
Автор идеи, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил письмо с инициативой главе Минздрава Веронике Скворцовой.
По мнению Хамзаева, на упаковке алкоголя должна быть отражена не только текстовая информация о вреде чрезмерного потребления, как это предусмотрено законодательством, но и иллюстрации — например, фото поврежденных алкоголем органов. Такая мера призвана дать людям представление о вреде спиртного и стимулировать бережное отношение к здоровью.
«Граждане имеют право знать, к чему может привести употребление такой продукции, как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах. Такие картинки заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное», — цитирует Хамзаева RT.
Клинический психолог, глава психологического центра Михаил Хорс отметил, что страшные картинки могут повлиять на молодое поколение, то есть положительный эффект от инициативы стоит ждать только в долгосрочной перспективе.
«Такие картинки повлияют прежде всего на тех, кто еще не пил. Это позволит им начать относиться к алкоголю как к некоему абсолютному злу и избегать его», — сказал Хорс, добавив, что те, кто уже привык пить, не пересмотрят свое отношение.
Специалист отметил, что молодежь романтизировала алкоголь — он стал частью культуры, с ним связаны праздники.
Как сообщали Юга.ру, в 2013 году вступил в силу закон, по которому на упаковках табачной продукции должны размещаться устрашающие картинки с последствиями курения.
В 2014 году предлагалось аналогичным образом иллюстрировать упаковки фастфуда.
В феврале 2017 года депутаты выступили с инициативой об увеличении надписи о вреде алкоголя в 2,5 раза.
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