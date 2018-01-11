«Мемориал» рассказал об угрозах семье задержанного чеченского правозащитника
Правозащитный центр «Мемориал» сообщил об угрозах родственникам руководителя грозненского представительства организации Оюба Титиева
По данным правозащитников, оперативные сотрудники Курчалоевского отдела полиции, пытаясь склонить Оюба Титиева к самооговору, 9 и 10 января угрожали серьезными неприятностями его семье. Дом правозащитника находится в селе Курчалой — 10 января туда пришли сотрудники полиции. Жены и детей Титиева не было дома, но там были его родственницы из семьи его брата, Якуба Титиева. «Мемориал» подчеркивает, что полицейские вели себя грубо, заявили, что разыскивают 28-летнего сына Оюба, Бекхана Титиева, а также Якуба Титиева. Узнав, что обоих в Курчалое нет, полицейские разозлились, заявили, что оба должны завтра прийти к своему участковому уполномоченному полиции, угрожая в противном случае неприятностями их родным. Потом полицейские выгнали всех женщин, заперли дом и забрали ключи, пишет «Новая газета».
При этом сотрудники полиции не назвали причину, по которой разыскивают сына и брата задержанного правозащитника.
«Мемориал» намерен обратиться к уполномоченному по правам человека в РФ и в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Как сообщали Юга.ру, утром 9 января Оюба Титиева задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призвал российских властей освободить правозащитника.
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