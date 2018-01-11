Жителей Кубани предупредили о похолодании, метели и усилении ветра

В Краснодарском крае с 12 по 15 января будет действовать экстренное предупреждение по непогоде

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 12 января в регионе усилится ветер до 12-17 м/с, на участке от Анапы до Джубги — до 20-25 м/с. 13-14 января и в первой половине дня 15 января ветер усилится до 18-22 м/с, на побережье на участке Анапа — Джубга до 25-30 м/с, в районе Новороссийска — до 30-34 м/с.

На Кубани прогнозируют понижение температуры ночью до -7…-12 °С, днем 0…-5 °С. В Краснодаре похолодает до -8 °С. Ночью и утром 12 января на юге региона ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед и налипание мокрого снега. 14 и 15 января — снег, метель, на севере и востоке Кубани возможен пыльный поземок. Видимость местами ухудшится до 500-1000 метров.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить 8 (861) 268-64-40 или 010, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Телефоны для вызова экстренных оперативных служб в Краснодаре — 214-33-36 или 112.