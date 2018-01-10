В Краснодаре дороги обработали противогололедной смесью

Проезжую часть Краснодара 10 января обработали песчано-соляной смесью

Ночью восемь единиц спецтехники очистили дороги от наледи, обработали проезжую часть реагентами и песчаной смесью.

Пескоразбрасывающие машины проехали по улицам Красной, Северной, Ставропольской, Суворова, Захарова, Шоссе Нефтяников и другим. Песком с солью и противогололедными смесями обработали Тургеневский и Яблоновский мосты, а также другие путепроводы и въездные федеральные трассы, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара.

По данным Краснодарского гидрометцентра, днем 10 января в краевом центре температура воздуха составит 1-3 °С, ночью столбики термометров опустятся до -4 °С.