Жители Сочи начали сбор подписей под петицией о ликвидации свалки в центре курорта

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители Сочи создали петицию о ликвидации зловонной свалки на улице Транспортной

Петиция, опубликованная на сайте Change.org и уже собравшая более 1,3 тыс. подписей, адресована главе города Анатолию Пахомову и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

«В Центральном районе Сочи между торговыми центрами "Олимп", "Семейный Магнит", за авторынком, рядом с жилыми домами организована свалка огромных размеров. Тонны мусора, огромные крысы и ядовитый, отравляющий воздух», — говорится в тексте петиции.

По словам горожан, ветер разносит запах на километры.

«Невозможно открыть окна, погулять с детьми. Дышать просто нечем. Этот запах травит людей, работающих рядом, и живущие в этом районе семьи», — отметили авторы петиции.

Как сообщали Юга.ру, в декабре жители Сочи пожаловались на свалки в центре курорта после переноса контейнеров. Позже стало известно, что в Центральном, Лазаревском и Адлерском районах Сочи появятся три площадки для перегрузки мусора.

В 2018 году на курорте выберут единого регионального оператора по вывозу бытовых отходов.

Мусор Сочи Экология
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