Верховный суд признал законным отказ ЦИК на регистрацию Навального

Верховный суд РФ отклонил жалобу Алексея Навального на отказ ЦИК России в регистрации для участия в президентских выборах в 2018 году

Сам Навальный в суд не явился. Его представитель Александр Помазуев просил отменить решение ЦИК. По его мнению, закон о выборах, который использовала комиссия, незаконно запрещает осужденным за тяжкие преступления становиться кандидатами, хотя в Конституции этого запрета нет. Помазуев также посчитал незаконным приговор Навальному по делу «Кировлеса», из-за которого Навальный и получил судимость, сообщает РИА «Новости».

Представитель ЦИК Сергей Сахаров заявил, что оппоненты неверно трактуют нормы права.

«Перечень причин для ограничения пассивного избирательного права, изложенный в Конституции, не является исчерпывающим и может быть расширен федеральным законом», — сказал Сахаров.

Он напомнил, что Конституционный суд признал нормы закона о выборах соответствующими Конституции. Оценивать законность и обоснованность приговора суда, добавил Сахаров, ЦИК не может из-за принципа разделения властей.

Навальный может обжаловать решение ВС в апелляционную инстанцию Верховного суда.

Как сообщали Юга.ру, 25 декабря Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента России, которые состоятся18 марта 2018 года. В ответ Навальный анонсировал забастовку избирателей 28 января.