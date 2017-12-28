YouTube заблокировал видео Навального о забастовке избирателей

Глава ФБК Алексей Навальный сообщил о том, что на YouTube заблокировано его видео с призывом к протестной акции избирателей

Об этом Навальный написал в своем твиттере. Он сказал, что причины блокировки видео выясняются.

«А вы пока найдите группу забастовки своего города в этом списке и вступите в нее. Это самое правильное», — пишет Навальный.