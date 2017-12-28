YouTube заблокировал видео Навального о забастовке избирателей

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава ФБК Алексей Навальный сообщил о том, что на YouTube заблокировано его видео с призывом к протестной акции избирателей

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Об этом Навальный написал в своем твиттере. Он сказал, что причины блокировки видео выясняются.

«А вы пока найдите группу забастовки своего города в этом списке и вступите в нее. Это самое правильное», — пишет Навальный.

Как сообщали Юга.ру, 27 декабря Алексей Навальный объявил о начале подготовки к проведению общероссийской акции протеста избирателей 28 января. Накануне Центризбирком отказал Навальному в допуске на выборы президента — 2018.

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