«Локомотив-Кубань» обыграл «Будучность» в первом матче Топ-16 Еврокубка

Краснодарский край

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  • Матч Еврокубка «Будучность» — «Локомотив-Кубань» © Фото с сайта kkbuducnost.me

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 3 января провел первый матч Топ-16 Еврокубка против черногорской «Будучности»

Игра прошла в Подгорице и завершилась со счетом 62:68 (16:16, 21:8, 9:26, 16:18). Эта победа стала для «Локо» 11-й подряд в сезоне Еврокубка.

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Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Райан Брокхофф, набравший 15 очков. Еще 11 очков краснодарцам принес Джо Рэгланд, 10 очков на счету Криса Бэбба.

Следующий матч команда Саши Обрадовича проведет 7 января в гостях у московского ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ.

Как сообщали Юга.ру, «Локомотив» выиграл все десять матчей группового этапа Еврокубка и с первого места вышел в Топ-16, где сыграет с «Будучностью», итальянским «Тренто» и хорватской «Цедевитой». Черногорцы пробились в Топ-16 с четвертой строчки в группе B.

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»
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