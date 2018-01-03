«Локомотив-Кубань» обыграл «Будучность» в первом матче Топ-16 Еврокубка
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 3 января провел первый матч Топ-16 Еврокубка против черногорской «Будучности»
Игра прошла в Подгорице и завершилась со счетом 62:68 (16:16, 21:8, 9:26, 16:18). Эта победа стала для «Локо» 11-й подряд в сезоне Еврокубка.
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Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Райан Брокхофф, набравший 15 очков. Еще 11 очков краснодарцам принес Джо Рэгланд, 10 очков на счету Криса Бэбба.
Следующий матч команда Саши Обрадовича проведет 7 января в гостях у московского ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ.
Как сообщали Юга.ру, «Локомотив» выиграл все десять матчей группового этапа Еврокубка и с первого места вышел в Топ-16, где сыграет с «Будучностью», итальянским «Тренто» и хорватской «Цедевитой». Черногорцы пробились в Топ-16 с четвертой строчки в группе B.
Tough W in Montenegro to reach 11th in a row! @KKBuducnostVOLI 62:68 @lokobasket @RBroekhoff45 - 15 pts on 5/7 threes.@EuroCup pic.twitter.com/0Z4NE0X2sh— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) January 3, 2018
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