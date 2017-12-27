«Локомотив-Кубань» разгромил «Партизан» и остался непобежденным в Еврокубке

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 27 декабря провел последний матч группового этапа Еврокубка против сербского «Партизана»

Игра завершилась со счетом 99:64 (22:18, 32:10, 29:18, 16:18). Таким образом, красно-зеленые выиграли все десять матчей в сезоне Еврокубка и сохранили первое место в группе.

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал Павел Антипов, который набрал 21 очко и получил больше всех игрового времени. Еще 13 баллов на счету Марди Коллинза, по 11 очков набрали Дмитрий Кулагин, Брайан Квале и Райан Брокхофф.

С трибун «Баскет-холла» за игрой наблюдали 3 тыс. 855 человек.

Напомним, в первом матче сезона Еврокубка команда Саши Обрадовича одолела «Партизан».

Следующий матч «Локомотив» проведет 29 декабря. Во втором матче 1/4 финала Кубка России краснодарцы на своем паркете сыграют с «Пармой».