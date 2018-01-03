Сбербанк заявил о ликвидации в Чечне системы по отмыванию денег

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил о том, что в Чеченской Республике ликвидировали систему по отмыванию денег

Напомним, в Чечне обнаружили несколько отмывочных каналов. В июле в республиканском МВД сообщили, что против главы чеченского отделения Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова возбудили уголовное дело по подозрению в организации 12 фирм-однодневок, с помощью которых было незаконно обналичено более 1 млрд рублей.

Станислав Кузнецов рассказал, что Сбербанк провел собственную проверку по делу экс-главы чеченского отделения, по результатам которой Джабраилова отстранили и уволили «на основании нарушений административного порядка». Представитель банка отметил, что МВД не ведет расследование по делу Джабраилова.

«Насколько мне известно, никаких расследований на уровне МВД сейчас не ведется. На территории Чечни было обнаружено несколько отмывочных каналов. В результате проводимой работы мы закрыли несколько десятков счетов совместно с правоохранительными органами. Отмывочная система полностью ликвидирована», — цитирует Кузнецова РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, летом Сбербанк устроил проверку информации о том, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов вымогал у Сайд-Магомеда Джабраилова 30 млн рублей.