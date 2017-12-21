Ушедшему в отставку мэру Майкопа предложили возглавить правительство Адыгеи

Александр Наролин, покинувший пост мэра Майкопа, может быть назначен премьером Адыгеи уже 2 января

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве республики. По их словам, официальное назначение может состояться завтра.

В пресс-службе главы республики эту информацию не прокомментировали.

Сейчас кабмин Адыгеи возглавляет Наталья Широкова. Она руководит правительством Адыгеи в статусе исполняющей обязанности более года — ее назначили на этот пост в сентябре 2016 года после избрания депутатом Госсовета-Хасэ тогдашнего премьера Мурата Кумпилова.

Как сообщали Юга.ру, Александр Наролин покинул должность мэра Майкопа 21 декабря по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Срок его полномочий истекал в мае 2018 года.

Наролин возглавил администрацию Майкопа в 2013 году, после того как Михаил Черниченко ушел с поста по собственному желанию.

Исполняющим обязанности главы Майкопа назначен недавно вступивший в должность первого заместителя главы администрации Андрей Гетманов. Впервые новый глава города будет выбран не прямым голосованием, а на конкурсной основе через Совет народных депутатов.