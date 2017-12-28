В Краснодаре мужчина спрятал в музыкальной колонке 3 кг наркотиков

Полицейские Краснодара изъяли из незаконного оборота более 7 кг разных наркотических веществ

В поселке Плодородном сотрудники патрульно-постовой службы заметили автомобиль, которая медленно ехала по проселочной дороге и решили проверить машину. При разговоре с полицейскими водитель нервничал.

При осмотре салона автомобиля в вещах мужчины нашли четыре полимерных пакета с порошкообразными веществами. Ранее не судимый 26-летний уроженец Самары рассказал, что приехал на арендованной машине из Москвы, чтобы сбыть крупную партию наркотиков и уже сделал четыре закладки в лесополосе.

Полицейские изъяли из машины подозреваемого и уличных тайников около 4 кг синтетических наркотиков.

Также сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Краснодару совместно с инспекторами ДПС на посту при въезде в город остановили машину, за рулем которой был ранее не судимый 32-летний житель Усть-Лабинска.

Полицейские нашли в музыкальной колонке в багажнике 12 полимерных пакетов с синтетическими наркотиками общей массой более 3 кг. Задержанный рассказал, что в интернете откликнулся на объявление о подработке наркокурьером, забрал вещества в Москве и собирался сделать закладки в Краснодаре.

Обоих подозреваемых заключили под стражу.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 (Покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), передает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, ранее в Адыгее задержали 25-летнего парня с 5,5 кг экстази.