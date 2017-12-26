В Адыгее задержали 25-летнего парня с 5,5 кг экстази
В Адыгее полицейские задержали 25-летнего жителя города Санкт-Петербурга. Ему грозит пожизненный срок за попытку реализовать экстази
У мужчины изъяли пять готовых к реализации свертков с наркотиком, а также используемые для его фасовки предметы. По заключению экспертов-криминалистов, изъятым оказалось экстази.
«Общий вес партии составил более 5,5 кг, что, в соответствии с законодательством, является особо крупным размером. Уже установлено, что злоумышленник приобрел наркотик на территории соседнего региона», — сообщили в пресс-службе МВД по РА.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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