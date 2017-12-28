Ростовский храм предложил заказ молитв и панихид через интернет

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В храме Петра и Февронии Муромских в Ростове-на-Дону появилась функция заказа через интернет требы о здравии, упокоении, а также панихиды или сорокоуста

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Автором инициативы стал настоятель церкви иерей Андрей Беспалов.

Строящийся храм Петра и Февронии находится на окраине Ростова, он представляет собой строительный вагончик с пристройками и колокольней и вмещает около 50 человек.

«К сожалению, в силу разных причин не все могут часто посещать храм, и тогда у людей появилась потребность заказывать требы по электронной почте. Пришлось пойти навстречу верующим. Плату мы не берем: сколько человек считает нужным пожертвовать, столько может и перечислить на строительство храма», — рассказал «Российской газете» Андрей Беспалов.

Заказ можно сделать в официальной группе храма в любой соцсети. Доступны четыре основные православные требы: о здравии, упокоении, панихида и сорокоуст. Иерей напомнил, что указывать в требе следует только крещеных людей, а в записках об упокоении нельзя указывать самоубийц.

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